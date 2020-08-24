التحالف الدولي ينسحب من قاعدة التاجي العراقية

المصدر: (بغداد - وكالات)

انسحبت قوات التحالف الدولي، من قاعدة التاجي العسكرية العراقية، وسلّمتها لقوات الأمن العراقية المحلية. وأكّدت مصادر مطلعة، أنّ قوات التحالف الدولي سلمت الموقع رقم 8 في قاعدة التاجي العسكرية إلى الجانب العراقي. ويأتي الانسحاب بعد أيام من تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بسحب العدد القليل المتبقي من الجنود الأمريكيين في العراق. وقال التحالف في بيان: «إعادة تموضع الأفراد العسكريين هو جزء من خطة طويلة المدى تم التنسيق لها مع حكومة العراق»، مشيراً إلى أنّ معسكر التاجي كان يضم في السابق ما يصل إلى 2000 من أعضاء التحالف، وأن معظمهم غادروا هذا الصيف.

وأشار إلى أنّ بقية قوات التحالف ستغادر خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من تسليم المعدات للقوات العراقية. بدوره، أوضح الناطق باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، أن الموقع كان يستخدم لتدريب الكوادر العراقية من قبل التحالف، مبيناً أنّ الموقع سيخصّص للقوات الأمنية العراقية لاستخدامه. وصوّت البرلمان العراقي في وقت سابق من العام بالموافقة على رحيل القوات الأجنبية من العراق، وتغادر قوات أمريكية وأجنبية البلاد في إطار التقليص. وتنشر الولايات المتحدة نحو خمسة آلاف جندي في العراق وينشر التحالف 2500 آخرين، وخرّج الموقع 47 ألف منتسب عراقي أشرفت قوات التحالف على تدريبهم على مدى ست سنوات. وأخلى التحالف، خلال الأشهر الأخيرة، ست قواعد عسكرية، وسط استمرار المشاورات بشأن آليات وتوقيت إعادة انتشار القوات الدولية.

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