الإمارات توفر المياه لسقطرى والخيام للخوخة

المصدر: عدن - البيان

نفّذت لجنة الطوارئ والخدمات الإغاثية بمكتب الهلال الأحمر الإماراتي، ومكتب وزارة حقوق الإنسان اليمنية، والسلطة المحلية بالساحل الغربي، زيارة تفقدية للنازحين في مخيم العليلي بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، فيما استمرت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في تزويد المناطق النائية في أرخبيل سقطرى بمياه الشرب.

وعملت اللجنة، خلال زيارة مخيم العليلي، على معالجة احتياجات النازحين، وتلبية متطلباتهم من الغذاء والدواء والإيواء، كما وزّعت خياماً لاستيعاب النازحين الجُدد وتعويض النازحين بخيام جديدة بدل خيامهم التي تعرضت للتلف جراء الأمطار على الساحل.

طليعة الداعمين

وأكدت مديرة مكتب حقوق الإنسان في الساحل الغربي، فتحية العمري، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تأتي في مقدمة الداعمين للنازحين منذ أربع سنوات وحتى اليوم، وأن المساعدات الإماراتية تصلهم شهرياً، فضلاً عن الاهتمام بالجوانب الحياتية مثل الصرف الصحي، والخدمات الطبية، والزيارات الدورية لفرق الهلال الطبية التي تتابع الحالات المرضية.

وأعرب سكان المخيّم، عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات لوقوفها الدائم بجانبهم بروح إنسانية أخوية صادقة رسمتها سياسة حكيمة وجسدتها حكومة وشعب سخي في العطاء.

يذكر أن اللجنة قامت بنصب الخيام اللازمة وزودتها بمواد الإيواء، ضمن الجهود المستمرة لدولة الإمارات في تخفيف معاناة سكان الساحل الغربي، الذين تعرضوا للبطش والتنكيل والتهجير القسري على يد ميليشيا الحوثي.

توفير مياه

وواصلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تزويد المناطق النائية في أرخبيل سقطرى بمياه الشرب. ووصلت الصهاريج إلى منطقة عبطارة مركز قبهتن التي تعاني من شح المياه، ضمن برنامج سقيا. وأوصلت مياه الشرب إلى مركز قبهتن وعمدهن والشريط الساحل الغربي ديكسم وأرياف قلنسية ومناطق آخرى. وأعرب السكان عن شكره وتقديرهم للأعمال الإنسانية لدولة الإمارات.

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