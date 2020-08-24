الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين بالأردن

المصدر: (عمان - أ.ف.ب)

أعلن مصدر قضائي أردني أمس، الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين بعد نحو شهر من توقيفهم للتحقيق بتهمة ارتكاب «تجاوزات مالية».

وكان القضاء الأردني قرر في 25 يوليو الماضي وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وتوقيف 13 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم في «تجاوزات مالية». وقال المصدر القضائي إن «قاضي محكمة بداية عمان محمد الطراونة أصدر (أمس) قرارات بالإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين». وأكد محامي نقابة المعلمين بسام فريحات أن «محكمة بداية عمان أفرجت عن أعضاء نقابة المعلمين الـ 13 وعلى رأسهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة لانتهاء مدة التوقيف القانونية لمدة شهر ومن دون كفالات».

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