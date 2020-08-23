مصرع عسكرييْن و10 إرهابيين في الصومال

المصدر: (مقديشو - وكالات)

لقي عسكريان اثنان من الجيش الصومالي و10 مسلحين من عناصر حركة الشباب الإرهابية حتفهم، خلال عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة بولاية بونتلاند شرقي البلاد. وقال قائد قوات ولاية بونتلاند الخاصة، باري صلاد أحمد، في تصريحات تلفزيونية، أمس، إنّ القوات تمكّنت من قتل 10 عناصر من الشباب الإرهابية واعتقال ثلاثة آخرين من ميليشياتها. وأضاف باري صلاد، أن ضابطين اثنين من القوات الخاصة لقيا حتفهما وأصيب اثنان آخران بجروح طفيفة، أثناء ملاحقة الإرهابيين. وأكّد قائد قوات ولاية بونتلاند الخاصة، أنهم نجحوا في إلحاق حركة الشباب الإرهابية خسائر وأضراراً كبيرة خلال العملية، لافتاً إلى مصادرة أسلحة مختلفة منهم.

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