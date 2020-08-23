الكاظمي: مرحلة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

أكّد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنّ العراق دولة ذات سيادة والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة، لاسيما في المجال الاقتصادي. وقال الكاظمي، خلال اجتماعه في مبنى الكونجرس الأمريكي برئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي: إنّ آفاق التعاون بين بغداد وواشنطن لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط، بل تتعداه إلى مجالات متعددة تتضمن تأهيل وإعمار العراق، وبناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّ الحوار الاستراتيجي بين الجانبين العراقي والأمريكي خلال زيارة وفد العراق إلى واشنطن، تمخّض عن نقاط مهمة عدة، من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح الكاظمي، أنّ ملف المكونات والنازحين يشغل حيزاً كبيراً من اهتمامات الحكومة، وهي عازمة على إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وحل الإشكالات التي تواجه أقليات العراق والعمل على دعمها وتمكينها.

بدورها، أكّدت بيلوسي، أنّ الولايات المتحدة تدعم الحكومة العراقية الحالية، وتوجهاتها الوطنية، وأنّ العراق بلد مستقل ومهم في منطقة صعبة، وأنّ هناك إجماعاً على دعم استقلالية حكومة العراق وتأهيل الدولة العراقية ودعم جهود العراق في الحرب ضد تنظيم داعش. وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة في المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والمجالات الأخرى، وزيادة كفاءة القوات الأمنية العراقية وقدراتها القتالية بالشكل الذي ينقل العلاقة بين البلدين إلى مرحلة جديدة، كما جرى تداول ملف النازحين والأقليات.

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