الجيش السوري يشن حملة مداهمات بريف درعا

المصدر: (دمشق- وكالات)

تستعد قوات من الجيش السوري لشن حملة مداهمات في المزيرب واليادودة وتل شهاب بريف درعا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بالتزامن مع ذلك وصل رتل عسكري مؤلف من نحو 10 سيارات عسكرية إلى بلدة زيزون بريف درعا الغربي.

وكان المرصد السوري أشار قبل ساعات، إلى أن مسلحين مجهولين، أقدموا على اغتيال شخص في بلدة جاسم بريف درعا الشمالي، عبر إطلاق النار عليه في البلدة، قبل أن يلوذ المسلحون بالفرار.

وترتفع بذلك أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو الماضي وحتى أمس إلى أكثر من 627.

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