سويسرا تدرس حظر ميليشيا حزب الله

المصدر: جنيف - وكالات

تدرس الحكومة السويسرية حظر ميليشيا حزب الله اللبناني بسبب أنشطته الإرهابية وتحركاته الإجرامية في البلاد وغيرها من الدول الأوروبية. ووفق ما ذكرت صحيفة بليك السويسرية، فإن الحزب الديمقراطي المسيحي «يمين وسط»، أحد الكتل المكونة للحكومة، قدم طلباً لحظر ميليشيا حزب الله، ويدرسه المجلس الاتحادي (الحكومة) في الوقت الحالي.

وتابعت الصحيفة: «يريد المجلس الاتحادي التحقيق فيما إذا كانت ميليشيا حزب الله نشطة أيضاً في سويسرا، وإعداد تقرير شامل عن وضع التنظيم والأفرع التابعة له وأنشطتها في البلاد. ونقلت بليك عن رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي غيرهارد فيستر قوله: «حزب الله لا يشكل تهديداً لإسرائيل فحسب، بل لكل دول أوروبا». وتابع: «حظر حزب الله يمكن سويسرا من مراقبة خلايا التنظيم بشكل جيد في البلاد».

وأضاف: «نهدف لإعداد تقرير عن نشاط حزب الله في سويسرا، والمنظمات التي على اتصال به في أراضينا، وما إذا كان يجمع الأموال ويملك حسابات مصرفية نشطة لدينا». وأشار إلى أن مقترح حزبه الخاص بحزب الله يشمل «حظر استخدام رموز الميليشيا في الأماكن العامة أو في الأفلام والوثائق الدعائية وحظر تجمعات الحزب، ومصادرة أصول التنظيمات التي ترتبط به». ويأتي التحرك السويسري بعد أيام من حظر ليتوانيا عناصر حزب الله من دخول أراضيها لمدة 10 سنوات.

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