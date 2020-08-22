60.2 بالمئة نسبة العمانيين من إجمالي سكان السلطنة

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وكالة الأنباء العمانية أن العمانيين يشكلون 60.2 بالمئة من سكان السلطنة .

وأكدت الوكالة في حسابها الرسمي على "تويتر" أن إجمالي عدد سكان السلطنة في نهاية شهر يوليو الماضي بلغ 4 ملايين و527 ألف و934 نسمة، من بينهم 2 مليون عماني و726 ألفا و195 نسمة مثلوا ما نسبته 60.2 بالمائة من إجمالي عدد السكان.

إلى ذلك ووفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان فإن إنتاج السلطنة من المياه خلال النصف الأول من العام الحالي حقق زيادة بنسبة 6.4 بالمئة وبلغ 229 مليونا و303 آلاف و100 متر مكعب.

فيما انخفاض إجمالي إنتاج السلطنة من الكهرباء خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.6 بالمئة ليبلغ 17 ألفا و8ر501 جيجا واط في الساعة مقارنة بإجمالي إنتاج بـلغ 17 ألفا و 968.3 جيجا وات في الساعة في النصف الأول من العام الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز