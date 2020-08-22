الكاظمي يزور الأردن للقاء عبدالله الثاني والسيسي

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، أنّه سيبدأ منتصف الأسبوع المقبل زيارة الى الأردن لعقد لقاء ثلاثي يجمعه مع الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة. وقال الكاظمي في تصريح لتلفزيون «العراقية» الحكومي، إنّ الزيارة إلى الأردن ستكون منتصف الأسبوع المقبل للتباحث في العلاقات بين البلدين.

وأضاف الكاظمي، أن الزيارة تتضمن إكمال الحوار العراقي المصري - الأردني الذي بدأ في القاهرة في زمن الحكومة السابقة، وسيكون لقاءً ثلاثياً بين الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق لتطوير العلاقات الثلاثية في المجال الاقتصادي والتطورات في المنطقة. وكان عبد الله الثاني والسيسي، ورئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، قد اتفقوا خلال قمة ثلاثية عقدت في القاهرة في مارس من العام الماضي، على المضي قدماً لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة بما يخدم مصالحهم المشتركة.

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