قوافل الإمارات تجوب قرى الساحل الغربي

المصدر: عدن - البيان

استمرت دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، في تسيير قوافل المساعدات الغذائية للمناطق النائية والمحرومة والمتضررة من السيول التي ضربت اليمن منذ بداية أغسطس الجاري.

ووصلت قوافل الخير والعطاء الإماراتي، إلى قرى الساحل البعيدة، إذ زارت قرى المسنى بمديرية الحالي الواقعة على خطوط القتال مع ميليشيا الحوثي، والتي لم تصلها أي منظمة أو جمعية إنسانية حكومية أو أهلية، سوى فرق هيئة الهلال الأحمر التي تحدت المخاطر وتمكّنت من إغاثة الأهالي في هذه المناطق، تنفيذاً لأوامر القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بالوصول إلى كل محتاج وفقير ويتيم ومحروم.

ووزّع فريق هيئة الهلال الأحمر 17 طناً من المساعدات الغذائية على سكان المسنى، إذ استفادت منها 300 أسرة فقيرة كانت تعاني الفاقة والحرمان، جراء الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيا الحوثي في قُراهم ودمرت مصادر أرزاقهم، فضلاً عمّا أحدثته السيول التي جرفت المزارع وأوقفت الحياة.

توجيهات قيادة

وأكّد مدير إدارة الإغاثة بمكتب الهلال الأحمر في الساحل، عبدالرحمن اليوسفي، خلال توزيع المساعدات، أنّ فرق الهلال في طريقها لكل المحتاجين والفقراء مهما كانت الصعوبات والمخاطر.

مشيراً إلى أنّ الرسالة الإنسانية التي تحملوا مسؤوليتها تُحتم عليهم المُضي قدماً لنصرة الإنسانية وقت الضيق والشدة وفق توجيهات القيادة الرشيدة بالوصول إلى كل محتاج، مبيناً أنّ عاملي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الميدان سيكونون على قدر المسؤولية في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة.

امتنان

وأعرب المستفيدون من المساعدات الإنسانية بمديرية الحالي، عن شكرهم لدولة الإمارات على دعمها المستمر عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، التي تسهم في تخفيف معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانونها.

وسيّرت هيئة الهلال الأحمر قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية لمخيمات النازحين في الوعرة والعليلي والجحيبر والأحواش التابعة لمديرية الخوخة ومخيم النازحين بقرية غليفقة والدريهمي والجريبة والحالي، ليصل إجمالي المساعدات إلى خمسة آلاف سلة خلال عشرين يوماً ما يعادل 173 طناً من المساعدات الغذائية.

ويأتي الدعم استمراراً للحملة الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة السكان في المناطق الريفية والنائية، ومواصلة لتدفق المساعدات الإغاثية والإيوائية للأسر المتضررة في المديريات المحرّرة.

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