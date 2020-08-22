مطالبة حزب الله بتسليم المتهم باغتيال الحريري

المصدر: (بيروت - وكالات)

دعا الرئيس اللبناني السابق، ميشال سليمان، حزب الله إلى تسليم المتهم باغتيال رفيق الحريري، سليم عياش، مشيراً إلى أن المماطلة في تسليمه ربما يكون لها انعكاسات خطيرة.

وأكّد سليمان، أنّ المطلوب من حزب الله حالياً تسليم سليم عياش، ربما هو بريء وربما هو يقول من كلفه بتنفيذ هذه العملية، ويجب تطبيق القانون حتى لا يفقد اللبناني ثقته بالقضاء، ويطالب بتحقيقات دولية.

وحذر من تصاعد الدويلات، معتبراً أنّ دويلة حزب الله أقوى من الدولة اللبنانية، وهذا سيؤدي إلى المماطلة في تسليم المتهم باغتيال رفيق الحريري، وعدم القيام بالمسؤوليات بالشكل الصحيح.

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