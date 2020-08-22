مذكرتا توقيف جديدتان في قضية انفجار المرفأ

المصدر: (بيروت - أ.ف.ب)

أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، مذكرتي توقيف وجاهيتين، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وأفاد مصدر قضائي، أنّ القاضي صوان استجوب، الجمعة، المدعى عليه حنا فارس والمدعى عليها المهندسة نائلة الحاج، وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما. ويتولى فارس منصب مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك، أما الحاج فهي مسؤولة عن الشركة المتعهدة أعمال صيانة العنبر الرقم 12، حيث وقع الانفجار.

ويرتفع بذلك عدد من صدرت مذكرات توقيف بحقهم إلى ستة أشخاص، بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم.

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