كورونا.. الطائف السعودية تسجِّل رقما إيجابياً لم يحدث منذ 16 يوماً

المصدر: البيان الإلكتروني

سجَّلت مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية اليوم الجمعة صفرًا في أعداد الوفيات من بين المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد 16 يومًا متواصلة، كانت تسجِّل فيها ما بين 2 و5 وفيات، ابتداء من 5 أغسطس بعد تجاوز الخمسين وفاة، ضمن العدد الإجمالي الذي بلغ 159 وفاة منذ بدء الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة من خلال تحديث القائمة اليومية لإصابات فيروس كورونا بالسعودية تسجيل الطائف 18 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصبح إجمالي الإصابات 10414 إصابة، فيما بلغت حالات التعافي من الفيروس 9811 حالة منذ بداية الجائحة بعد تسجيل 34 حالة تعافٍ جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بحسب صحيفة سبق.

وتتلقى 444 حالة الرعاية الطبية اللازمة باعتبارهم حالات نشطة مصابة بالفيروس.

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