أرملة عرفات تعتذر لقيادة وشعب الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتذرت سهى، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إلى الشعب الإماراتي وقيادته عن الإساءات التي صدرت عن عدد من الفلسطينيين، مشيرة إلى أن ذلك ليس من شيم الشعب الفلسطيني.

وقالت عرفات على حسابها في "إنستغرام": "أريد أن أعتذر باسم الشرفاء من الشعب الفلسطيني إلى الشعب الإماراتي وقيادته... هذه ليس من شيمنا وأخلاقنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا. الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية".

وأضافت: "أقول لأجيالنا أن تقرأ التاريخ جيداً لتعرف كيف كانت الإمارات ماضياً وحاضراً تدعم الشعب الفلسطيني والقضية ولحد الآن. أعتذر لشعب وقيادة الإمارات عن أي ضرر صدر من أي فلسطيني لهذا الشعب المعطاء اللطيف الذي استقبلنا دائماً بكل ترحاب. وأعتذر من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن هذه التصرفات غير المسؤولة".

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