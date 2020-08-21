فيضانات السودان تحصد أكثر من 70 قتيلاً

المصدر: أ ف ب

أودت الفيضانات، التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة المستمرة في السودان منذ نحو شهر، بـ72 شخصاً، وفق حصيلة جديدة للدفاع المدني اليوم.

ودمر 17063 مسكناً و129 مبنى عاماً بشكل كامل، وتضرر 25556 مسكناً بشكل كبير، وفق المصدر نفسه.

وتهطل عادة أمطار غزيرة في السودان بين يونيو وأكتوبر، ويسجل البلد فيضانات كبيرة كل عام.

وتسببت أمطار 2019 في أضرار لـ400 ألف شخص، وفق متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وجاء في أحدث تقرير صادر عن المكتب في السودان في 19 أغسطس، أن 263,645 شخصاً تضرروا من الفيضانات هذا العام.

والولايتان الأكثر تضرراً هما غرب كردفان (جنوب) وكسلا شرقي البلاد.

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