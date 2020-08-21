السعودية تحيل مسؤولاً إلى التقاعد وتعفي آخرين بشأن تعديات على أراضي البحر الأحمر

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، أمرا ملكيا بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء عدد من المسؤولين إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر.

وقضى الأمر الملكي بـ:

1 ـ إنهاء خدمة الفريق / عواد بن عيد بن عوده البلوي ( مدير عام حرس الحدود ) بإحالته إلى التقاعد.

2 ـ إعفاء محافظي: أملج، والوجه، ورئيس مركز السودة.

3 ـ إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.

كما نص الأمر الملكي على أن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالاً بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومنحت وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك.

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