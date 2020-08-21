مصادر ليبية لـ«البيان »: تنسيق عسكري ليبي مصري لمواجهة أي عدوان تركي على سرت

المصدر: بنغازي ـ الحبيب الأسود

أكد الجيش الليبي أنه في حالة تأهب قصوى، لمواجهة أي عدوان تركي على منطقة الخط الأحمر سرت - الجفرة، بالتزامن مع توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقوات بلاده «بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة».

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن قيادتي الجيشين الليبي والمصري دخلتا مرحلة التنسيق الكامل، لمواجهة أي عدوان، وأنه تم التوافق على إحداث قاعة عمليات مشتركة وفتح خط اتصال دائم بين الطرفين، وعلى الاستعداد لمواجهة أي تحدٍ من قبل العدو، ورفض ما يتم الترويج له حالياً من تحويل سرت والجفرة ومنطقة الهلال النفطي إلى منطقة معزولة السلاح. يأتي ذلك في ظل تأكيدات على أن تركيا حشدت كل إمكاناتها للمعركة بدعم قطري مباشر.

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