ترامب: قواتنا في العـراق لمواجهـة أي تحرك إيراني

المصدر: (واشنطن - وكالات)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قوات بلاده موجودة في العراق لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل.

وقال خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض، أمس: «نتطلع إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحاجة لبقاء جنودنا في العراق». وتابع: «سنقدم الدعم الذي يحتاجه العراق». وأوضح أن شركات أمريكية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط بالعراق. وقال ترامب: «لدينا عدد محدود من الجنود في العراق لكننا هناك للمساعدة في حال أقدمت إيران على أي شيء».

من جانبه، أوضح الكاظمي أن «تدخل تركيا في العراق غير مقبول ولن نسمح به» مشدداً على أن العراق يرحب بالشركات والاستثمارات الأمريكية.

وقبل ذلك أفادت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام، بأن مصطفى الكاظمي نجح بقيادة الحوار الاستراتيجي للحصول على انسحاب أمريكي من العراق.

وأكد الجانبان العراقي والأمريكي، ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه. كما اتفقا على تشكيل فريق خاص لمناقشة آليات وتوقيتات إعادة انتشار قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خارج العراق.

من جانبه، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، أن العراق يرى أن شراكته مع الولايات المتحدة استراتيجية وهو ماضٍ باتجاه تعزيز الخيارات المشتركة بين البلدين، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح الصحاف، أن العراق أكد على جملة من المصالح في مقدمتها الابتعاد عن سياسة المحاور، مضيفاً أن بلاده ترى في الحل السياسي والتنسيق الدبلوماسي سبيلين ممكنين لخفض التصعيد التركي الخطر أحادي الجانب على الشريط الحدودي الممتد بين البلدين.

كما شدد على أن العراق ما زال يتمسك بحسن الجوار والقوانين الدولية، التي تضمن حقوقه، لافتاً إلى أن استمرار العمليات التركية داخل الأراضي العراقية له ارتدادات عكسية كبيرة.

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