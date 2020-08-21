اختطاف سفينة ترفع علم بنما

المصدر: (مقديشو- رويترز )

أعلن مسؤول إقليمي، أمس، أن قراصنة صوماليين خطفوا سفينة ترفع علم بنما، في أول عملية اختطاف ناجحة لسفينة منذ العام 2017.

وقال موسى صلاح، حاكم منطقة جاردافو في منطقة بلاد بنط الشمالية شبه المستقلة، إن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء مقديشو، عندما واجهتها مشكلات ميكانيكية في ما يبدو.

وأضاف أن السفينة تعرضت لهجوم من ستة قراصنة الليلة قبل الماضي، ولم يتضح بعد عدد أفراد طاقمها وجنسياتهم، إلا أن المفاوضات جارية لإطلاق سراحهم.

وأشار المكتب البحري الدولي إلى أن القراصنة في ذروة قوتهم عام 2011 شنوا 237 هجوماً على سفن تمر قبالة السواحل الصومالية، واحتجزوا المئات رهائن، إلا أن وتيرة الهجمات خفت في ما بعد بشكل حاد، خصوصاً مع لجوء شركات الشحن إلى أنظمة أمنية أفضل، بما في ذلك تعيين نقاط للمراقبة والإبحار في مناطق بعيدة عن السواحل الصومالية، واستئجار شركات أمنية خاصة، كما ساعدت السفن الحربية الدولية، التي تعمل كونها جزءاً من التحالف في تقليل عدد الهجمات.

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