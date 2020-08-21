إثيوبيا تعلن اكتمال بناء 75 % من سد النهضة

المصدر: (أديس أبابا - وكالات)

على الرغم من الانتقادات الواسعة التي لاقاها إعلانها السابق عن إتمام المرحلة الأولى من ملء سد النهضة في 21 يوليو الماضي، كشفت إثيوبيا أمس تاريخ بدء المرحلة الثانية، في خطوة يتوقع أن تثير حفيظة مصر والسودان.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في أغسطس 2021عند موسم الأمطار، حيث يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه.

كما أوضح أن الأعمال التي سيتم تنفيذها من سبتمبر وحتى أغسطس المقبل ستكون حاسمة في اكتمال بناء سد النهضة بحلول 2023.بدوره، قال المدير العام لمشروع سد النهضة، كيفلي هورو، إن الأعمال الكلية في بناء مشروع سد النهضة وصلت إلى 78 في المئة فيما وصلت أعمال الإنشاءات المنفذة إلى 75في المئة.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة متابعة مشروع السد بحضور آبي أحمد.

وأوضح هورو أنه تم اكتمال بناء 75 في المئة من سد النهضة الذي تشيده بلاده على نهر النيل، وتثير مخاوف مصر والسودان.

كما قال إن إجمالي المبلغ الذي أنفق في بناء السد حتى الآن بلغ 120 مليار بر إثيوبي أي قرابة 3 مليارات و287 مليونا و671 ألف دولار. وأضاف أن التكلفة المالية التي خصصت لبناء السد كانت 78.3 مليار بر إثيوبي، لكنها تجاوزت هذا المبلغ ووصلت إلى 120 مليار بر ويتوقع أن تصل إلى 160 مليار بر ( 4 مليارات و383 مليونا و561 ألف دولار) عند اكتمال المشروع.

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