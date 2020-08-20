قرقاش: العالم ينظر بإيجابية للحلول الإماراتية المبتكرة والجريئة لأزمات المنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في لقائه بمجلس الأطلسي بواشنطن اليوم إن العالم ينظر بإيجابية للحلول الإماراتية المبتكرة والجريئة لأزمات المنطقة.

وقال معاليه في تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي: في لقائي بمجلس الأطلسي بواشنطن فرصة لشرح سياسة الإمارات الاقليمية وقرارها الأخير حول العلاقات الاعتيادية مع إسرائيل، تأييد كبير من المجتمع الدولي لهذه الخطوة ونظرة إيجابية تجاه الحلول المبتكرة والجرئية تجاه ازمات المنطقة.

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