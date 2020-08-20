«الهلال الإماراتي» تدشّن حملة تعقيم في المخا

المصدر: عدن - البيان

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتبي الصحة والزراعة في مديرية المخا بمحافظة تعز اليمنية حملة الرش الضبابي الرابعة، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة الأوبئة في الساحل الغربي لليمن.

وذكر عيبان المخاوي مسؤول النظافة والصحة البيئية بالهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، أن الحملة تأتي تلبية لنداء وجهته السلطة المحلية، بهدف القضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأوبئة الفتاكة كالملاريا وحمى الضنك والمكرفس.

خطة مجدولة

وقال الآنسي زيد أمين عام المجلس المحلي بالمديرية، إنه تم وضع خطة مجدولة للحملة تنفذها فرق متخصصة على مدى عشرة أيام وتشمل مدينة المخا ومختلف عزل وقرى المديرية، ناقلاً تحيات وشكر السلطة المحلية وأهالي المخا كافة لدولة الإمارات، والتي تتواصل مساعداتها بسخاء للشعب اليمني في كل المجالات عبر ذراعها الإنسانية ممثلة بهيئة الهلال الأحمر. وأكد أمين أن هذه الحملة ما هي إلا واحدة من عدة حملات سبقتها بفضل جهود القائمين في الهلال الأحمر الإماراتي، وأن دعم دولة الإمارات متواصل ودون انقطاع.

جهود حثيثة

وأكد عبدالله السراجي شيخ مشائخ المخا، أهمية الحملة والتي تأتي في سياق الجهود المبذولة من قبل الهلال الأحمر الإماراتي لمكافحة والقضاء على حمى الضنك والحميات الأخرى التي عادت للانتشار مع موسم هطول الأمطار.

وشدد السراجي على أهمية تظافر جهود جميع الجهات المختصة والمواطنين، لإنجاح الحملة في القضاء على نواقل الحميات والوصول إلى كل المواقع الموبوءة في عموم المديرية ليتمتع الأهالي ببيئة صحية خالية من البعوض ونواقل الأمراض.

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