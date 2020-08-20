المركز الروسي: عودة 411 لاجئاً سورياً من لبنان خلال 24 ساعة

المصدر: دمشق - وكالات

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 411 لاجئاً عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين.

وأوضح المركز في بيان له أمس، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من الأراضي الأردنية إلى سوريا عن طريق معبر (نصيب) الحدودي خلال الساعات الماضية، مشيراً إلى عودة 14 نازحاً إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.1 هكتار من الألغام، في مدينة دوما بريف دمشق، ومدينة درعا، وبلدتي عثمان، والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 32 عبوة ناسفة.

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