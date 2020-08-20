الشرعية تكذّب ادعاءات الحوثي في البيضاء

المصدر: عدن، الرياض - وكالات

نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، إدعاءات ميليشيا الحوثي بشأن سيطرتها على ألف كيلومتر مربع في عملية عسكرية أطلقتها في مديرية ولد ربيع ومحيطها التابع لمحافظة البيضاء.

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي إن ميليشيا الحوثي تحاول إعادة صياغة هويتها في مديرية البيضاء عبر عمليات التضليل لرفع المعنويات لعناصرها على عكس طبيعة العمليات العسكرية.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي نفى مزاعم ميليشيا الحوثي عن تحقيق انتصارات في محافظة البيضاء.

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