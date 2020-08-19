لماذا فرضت مصر اختبار كورونا على القادمين من الخارج؟

المصدر: وكالات

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن وجود لجنة عليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر إجراء في غاية الاهمية من اجل متابعة تطورات فيروس كورونا على أرض الواقع.

وأضاف أشرف عقبة في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، ان إجراءات الحكومة المصرية للتعامل مع فيروس كورونا ترتبط بشكل كبير بمنحنى الإصابات اليومي.

وتابع أشرف عقبة، قائلا: " تطبيق اختبار pcr على القادمين من الخارج يعطينا فرصة للاطمئنان لعودة السياحة وضمان خلو كل القادمين من الخارج من فيروس كورونا".

وأوضح أشرف عقبة أنه مع دخول فصل الشتاء تزيد حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ولذلك قرر رئيس الوزراء استيراد 2.5 مليون جرعة للإنفلونزا الاقليمية.

ولفت أشرف عقبة إلى أن الاماكن المغلقة تكون فرص الاصابة فيها بفيروس كورونا مرتفعة خاصة في فصل الشتاء وهناك تخوف مع دخول فصل الشتاء وبدء المدارس من زيادة الأعداد، وهذا هاجس يطارد كل دول العالم ولذلك تتبع كل دول العالم الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع زيادة الأعداد.

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