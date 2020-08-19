وزير الخارجية السعودي: نرحب بالسلام ومنع ضم أراضٍ فلسطينية

المصدر: البيان الإلكتروني

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة ترحب بالجهود الرامية لتعزيز السلام في المنطقة، ومنع ضم الأراضي الفلسطينية.

ووفقا لسكاي نيوز، أكد الوزير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، الأربعاء، التزام الرياض بالسلام على أساس خطة السلام العربية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "تحدثنا عن تطورات عملية السلام في المنطقة. وبهذا الخصوص، أؤكد التزام السعودية بالسلام على أساس خطة السلام العربية والقرارات الدولية التي تسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة واتخاذ القدس الشرقية عاصمة لها".

وأضاف: "كما نرحب بالجهود الرامية لتعزيز السلام في المنطقة، فنحن نشدد على أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب لضم الأراضي الفلسطينية غير شرعية وتعرقل فرص تحقيق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأوضح الوزير: "في هذا الصدد، نرحب بأي مبادرة تمنع هذه الإجراءات أحادية الجانب".

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