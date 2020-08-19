خادم الحرمين الشريفين يبحث هاتفياً مع الرئيس النيجيري استقرار البترول

المصدر: وام

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هاتفياً مع الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها.

وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل السعودي بالرئيس النجيري اليوم، أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك بلس بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها، كما تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

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