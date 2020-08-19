أنور قرقاش: رفيق الحريري علامة بارزة في تاريخ لبنان الحديث

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدور البارز الذي قام به رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في نهضة بلاده والخروج من آثار الحروب المدمرة، متمنياً أن تسلك العدالة طريقها في معاقبة القتلة الذين تلطخت أيديهم بدمائه.

وقال معاليه، اليوم، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "رفيق الحريري، رحمه الله، كان علامة بارزة في تاريخ لبنان الحديث. عرفته شخصياً ورأيت بصماته على بلاده، فهو بحق رجل دولة استنهض لبنان كما يحب أن يكون، ونفض عنه آثار حروب مدمرة. واليوم بعد أن حكمت المحكمة الدولية بحكمها ندعو أن تأخذ العدالة مجراها بحق القتلة".

رفيق الحريري رحمه الله كان علامة بارزة في تاريخ لبنان الحديث.

عرفته شخصياً ورأيت بصماته على بلاده، فهو بحق رجل دولة استنهض لبنان كما يحب أن يكون ونفض عنه آثار حروب مدمرة.

واليوم بعد أن حكمت المحكمة الدولية بحكمها ندعو أن تأخذ العدالة مجراها بحق القتلة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 19, 2020

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