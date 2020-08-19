الدبيش لـ« البيان»: للإمارات بصمة إنسانية عظيمة في اليمن

المصدر: تعز - صلاح صالح

أكد الناطق الرسمي للقوات المشتركة بالساحل الغربي وضاح الدبيش في حديثه لـ«البيان» على الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية في اليمن على وجه العموم والساحل الغربي على وجه الخصوص. وقال الدبيش إنه «ومع كل عمل إنساني في اليمن، تكون دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرة بقوة بفضل هيئة الهلال الأحمر التي ترفع لواء هذه الإنسانية العظيمة.

وعلى مدار سنوات الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي منذ صيف 2014، رسمت الإمارات لوحةً عظيمة من الإنسانية في ظل المساعدات الضخمة التي قدّمتها من أجل إغاثة ملايين السكان ممن ذاقوا الحنظل بسبب الحرب العبثية لميليشيات الحوثي الإيرانية».

دور كبير

وأضاف «يلعب الهلال الأحمر الإماراتي دوراً كبيراً ضمن استجابة مبكرة للنداء الإنساني للشعب اليمني بعمليات إغاثية جاءت على قدر الحدث وحجم الأضرار، فيما تترجم تدخلات الهلال الأحمر المستمرة، والتي لا يمكن حصرها، بوضوح جدارة الإمارات بالمرتبة الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية خلال الأزمة اليمنية حيث صنفت بيانات المنظمات الدولية المعنية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الإمارات في صدارة الدول التي تجاوبت مع الأزمة الإنسانية في اليمن».

انجازات عظيمة

من جانبه، يشير مهيب المريري وهو صحافي في تعز إلى أنه «في اليوم العالمي للعمل الإنساني لا يزال أبناء تعز يحملون في طياتهم كثيراً من التقدير للهلال الأحمر الإماراتي الذي نفذ مشاريع إنسانية تلمست معاناتهم في كل جوانب الحياة». ويضيف «فامتداد مشاريع الإمارات في تعز منذ عام 2015 بمشاريع إغاثة وإعادة للإعمار والمشاريع المستدامة، تعد مشاريع انجازات عظيمة في مجال عملها الإنساني».

وتابع قائلاً «ناهيك أن الهلال الأحمر الإماراتي من خلال مشاريع اعادة الإعمار وفر فرص عمل للأيادي العاطلة في ظل الحرب، مما يعني حيثما تكون حاجة الإنسان اليمني ثمة يكون هناك الهلال الأحمر الإماراتي لمد العون لهم للتخفيف عنهم من وطأة الفقر والنزوح».

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