أكثر من 600 حادثة عنف أو وصم ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى كورونا

المصدر: . (جنيف - وام)

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سجلت أكثر من 600 عنف أو مضايقة أو وصم ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والبنية التحتية الطبية في ما يتعلق بحالات فيروس «كورونا» في الأشهر الستة الأولى من تفشي الجائحة.

وأفادت في تقرير أصدرته أمس، أن من بين 611 حادثة وقعت في أكثر من 40 بلداً، انطوى أكثر من 20 في المئة منها على اعتداءات جسدية، و15 في المئة حوادث تمييز على أساس الخوف و15 في المئة اعتداءات أو تهديدات لفظية، معربة عن قلقها من أن يكون عدد الحوادث الفعلي أعلى من ذلك بكثير

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