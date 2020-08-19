البرلمان المصري يقر الاتفاقية مع اليونان

المصدر: (القاهرة-البيان)

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة أمس برئاسة د.علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين مصر واليونان، حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس الجاري. وأوضحت المذكرة أن الاتفاق يُنشئ تعييناً جزئياً للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما يكون ذلك مناسباً من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة «A»و النقطة «E» وفقاً للقانون الدولي.

وأشارت المذكرة إلى أنه وفقاً للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط «A شرق» إلى E غرب، وذلك وفقاً لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق ١، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

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