عضو بهيئة كبار العلماء في الأزهر يرفض فتوى مفتي القدس

المصدر:
  • وام
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 أعرب الدكتور عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن استغرابه للفتوى الصادرة عن مفتي القدس بتحريم صلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى بعد الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات و إسرائيل.

و رفض الدكتور عباس شومان تحميل الشريعة ما لا تحتمله .. وقال :" أرفض إصدار فتاوى شرعية لا تستند إلى أي مرتكزات أو قواعد شرعية و لا أعرف بصفتي من المختصين في الفقه الإسلامي مسوغا للحكم بإبطال صلاة شعب دولة مسلمة بكامله في مسجد من مساجد الله اعتمادا على موقف سياسي اتخذته دولته .. و ليس دفاعا عن الإمارات و لا تدخلا في مواقفها السياسية التي يقدرها قادتها فإن الفتوى الصادرة .. انتقائية و غير معتبرة شرعا ".

ولفت  إلى أن تركيا ترتبط بعلاقات مع إسرائيل منذ عام 1949 و كانت أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل وهذه العلاقات مستمرة حتى وقتنا هذا ووصلت إلى التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية وهو أبعد من التطبيع بكثير و مع ذلك لم نسمع عن فتوى فلسطينية تحرم صلاة الأتراك في المسجد الأقصى و لانريد أن نسمع كما أن قطر ترتبط بعلاقات تجارية مع إسرائيل و لم نسمع بتحريم صلاة القطريين في الأقصى و لا نريد أن نسمع.

و قال الدكتور عباس شومان إن الفتوى تتعارض مع الضغط القوي من القيادات في فلسطين لإصدار فتاوى تطالب المسلمين كافة بزيارة الأقصي والصلاة فيه.

 وأضاف:" في حدود علمي لم يصدر في تاريخنا الإسلامي عن السلف أو الخلف فتوى تمنع شخصا أو جماعة من الصلاة في مسجد من مساجد المسلمين ".

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