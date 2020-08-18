عُمان تجري تعديلات وزارية بـ28 مرسوماً سلطانياً

المصدر: مسقط - البيان، وكالات

أصدر جلالة السلطان، هيثم بن طارق، سلطان عُمان اليوم، 28 مرسوماً سلطانياً تتعلق بإنشاء واستحداث وزارات جديدة، ودمج أخرى، في إطار خطته لتحديث الجهاز الإداري للسلطنة.

وأبرز التغييرات التي شهدتها الحكومة العُمانية الجديدة هي تعيين بدر البوسعيدي وزيراً للشؤون الخارجية بدلاً من يوسف بن علوي وتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل بو سعيد رئيساً للبنك المركزي في السلطنة.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن جلالة السلطان هيثم بن طارق قضى بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما دمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية باسم وزارة العدل والشؤون القانونية. كما نصت المراسيم السلطانية على إنشاء وزارة العمل، وأخرى للاقتصاد، وثالثة باسم «وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات».

تعديل تسميات

كما قضت مراسيم جلالة سلطان عُمان بتعديل اسم وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى اسم «وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه»، إضافة إلى تعديل اسم وزارة الإسكان إلى وزارة «الإسكان والتخطيط العمراني».

وبموجب المراسيم أيضاً، تقرر تعديل اسم وزارة النفط والغاز إلى «وزارة الطاقة والمعادن»، ووزارة التجارة والصناعة إلى «وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار»، إلى جانب تعديل اسم وزارة التعليم العالي إلى «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار».

وتأتي تلك المراسيم السلطانية ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي أجراها جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد منذ توليه منصبه حاكماً للسلطنة، في 11 يناير الماضي.

وكان جلالة السلطان هيثم بن طارق تعهد بتحديث الجهاز الإداري للسلطنة، وتطوير آليات صنع القرار الحكومي، ورفع كفاءة الشركات الحكومية وتعزيز مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.

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