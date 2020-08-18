بدء جلسات النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت المحكمة الخاصة بلبنان صباح اليوم المحاكمة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وكشفت المحكمة أن المتهمون سليم عياش وحسن مرعي ومصطفي بدرالدين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري.

وأضافت المحكمة وفقاً لسكاي نيوز عربية، أن اغتيال الحريري تم باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات.

وقالت إن اغتيال الحريري عملية {إرهابية} تم تنفيذها لأهداف سياسية، مؤكدة أن المتهمون ينتمون لحزب الله.

وأوضحت المحكمة أنه تم الاعتماد على "داتا الاتصالات" للوصول إلى المتهمين باغتيال الحريري.

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