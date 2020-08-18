«الهلال» تسيّر قافلة إغاثية إلى الدريهمي

المصدر: عدن، حضرموت - البيان، وام

سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إغاثية وإيوائية إلى منطقة الجريبة التابعة لمديرية الدريهمي، جنوب مدينة الحديدة، ضمن خطة الاستجابة لليمنيين في الساحل الغربي، فيما واصلت الهيئة مشروع العيادة المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لأبناء القرى والمناطق النائية في محافظة حضرموت والمناطق المجاورة لها.

المساعدات التي تم توزيعها على الأهالي والنازحين والمتضررين من الأمطار منطقة الجريبة السفلى والعليا، شملت مواد غذائية أساسية استهلاكية، ومخيمات إيواء من أجل التخفيف من معاناة الأهالي، الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة، كما زودت المتضررين من الأمطار بالمخيمات، التي تساعدهم على تجاوز آثار كارثة السيول.

وعبر سكان المنطقة عن فرحهم وامتنانهم وشكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تقف إلى جانبهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

خطة متكاملة

وفي ظل العطاء المتواصل لدولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية- هيئة الهلال الأحمر- في الساحل الغربي، ووفق خطة متكاملة شملت مشاريع خدمية وإغاثية وتنموية واجتماعية وإحاطة بكل جوانب الحياة، كان للمرأة نصيب وافر من المشاريع والمبادرات الإنسانية بهدف رد اعتبارها وإنصافها وتعزيز مكانتها الاجتماعية، وبناء على ذلك خصصت هيئة الهلال للمرأة مشاريع ترتقي بها مهنياً وحياتياً.

وقامت هيئة الهلال بإعادة بناء وتأهيل 18 مدرسة للبنات أساسية وثانوية موزعة على ثماني مديريات محررة في الساحل الغربي، ما مكن أكثر من 20 ألف فتاة العودة إلى المدارس. وعلى مستوى المرأة الأم بادرت الهيئة بإنشاء مراكز محو الأمية وتعليم الكبار لتلتحق أكثر من 300 أم بتعلم القراءة والكتابة، كما قامت الهيئة بتكريم وتشجيع كل من التحق بهذه المراكز بهبات وهدايا مالية وعينية.

وعلى الصعيد ذاته قامت الهيئة بمبادرة تشجيع وتحفيز فتيات الساحل بالمبالغ المالية والهدايا العينية لمواصلة التعليم، وذلك بإقامة الاحتفال الأول من نوعة لتكريم 14 طالبة من المتفوقات في الحصول على شهادة الثانوية العامة على مستوى اليمن.

خدمات طبية

وتواصل دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر مشروع العيادة المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لأبناء القرى والمناطق النائية في محافظة حضرموت والمناطق المجاورة لها.

واستقبلت العيادة خلال يومين 60 حالة مرضية من أهالي منطقة الغليلة بمديرية المكلا، من مختلف الفئات العمرية.

وقال مشرف الفريق الطبي إن العيادات المتنقلة قدمت الأدوية المجانية للمرضى. ولفت إلى أن المنطقة نائية وتخلو من الخدمات الصحية وجاء تدشين العيادات المتنقلة لتخفيف معاناة السكان في مثل هذه المناطق المحرومة وستواصل القيام بواجبها الإنساني من خلال النزول الميداني إلى مختلف المناطق. وبدورهم أعرب السكان عن شكرهم للإمارات لوقفتهم الأخوية إلى جانبهم، مشيدين بجهود الهلال الأحمر الإماراتي وتنفيذ هذا المشروع الحيوي في مناطقهم.

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