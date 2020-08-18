القوات المشتركة تحرر مواقع جديدة في نهم

المصدر: عدن - البيان

أكدت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة اليمنية شنت هجوماً مباغتاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة في سلسلة جبال صلب الاستراتيجية بمديرية نهم، وأسفر الهجوم أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، كما استدرجت مجموعة من المسلحين الحوثيين في جبهة نجد العتق إلى كمين محكم أثناء محاولتها التسلل إلى أحد المواقع التي جرى تحريرها أخيراً، وأسفر الكمين عن مقتل وجرح جميع العناصر المتسللة.

وفي جبهة شرق عاصمة الجوف، أعلنت القوات المشتركة مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي عندما استدرجوا إلى أحد المواقع في جبهة النضود حيث قتل معظم المهاجمين في حين استعادت القوات المشتركة عدداً من العربات القتالية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، في حين دمرت مقاتلات التحالف ومعدات وآليات الميليشيا في هذه الجبهة.

مواجهات عنيفة

وطبقاً لما ذكرته المصادر، فإن القوات المشتركة المسنودة بالقبائل تخوض مواجهات عنيفة في جبهات الجدافر، وعرفان المحيطة بمدينة الحزم، وكبدوا الميليشيا عشرات القتلى والجرحى ودمروا 10 عربات قتالية و5 عربات مدرعة.

ولقي المئات من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية حتفهم في المعارك العنيفة الدائرة في أطراف محافظة مأرب ومحيط عاصمة محافظة الجوف خلال الأيام الثلاثة الأخيرة وفق ما اكده مصدر عسكري رفيع في المحور.

وقال المصدر لـ«البيان» إن ما يزيد على 400 من المقاتلين الحوثيين قتلوا في المواجهات الدائرة في مديرية مجزر بمحافظة مأرب في جبهات مديرية نهم غرب المحافظة وفي منطقة الجدافر شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

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