الإمارات: أمننا وأمن السعودية كلٌ لا يتجزأ

المصدر: (عواصم - البيان، وكالات )

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الجنوبية تمكنت قوات التحالف من اعتراضه وتدميره.

وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات، يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

تضامن مصري

وفي السياق ذاته، أعربت مصر عن بالغ إدانتها للهجمات المتكررة التي نفذتها ميليشيا الحوثي لاستهداف أراضي المملكة.

وأكد بيان للخارجية المصرية تضامن مصر ووقوفها مع السعودية. إلى ذلك،أكد الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات

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