إعلان منطقة منكوبة بالجزائر جراء زلزال

المصدر: (الجزائر - وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية الليلة قبل الماضية الخربة التابعة لبلدية ميلة، شمال شرقي البلاد، منطقةً منكوبة، إثر تسجيلها هزتين أرضيتين، في وقت سابق. وبحسب القرار فإن إعلان هذه المنطقة بمقام منطقة منكوبة، يأتي بعدما شهدت هزتين أرضيتين؛ أولاهما في 17 يوليو الماضي، والثانية في 7 أغسطس الجاري. وأوردت الداخلية، أن إعلان الخربة منطقةً منكوبة، يجري في إطار المادة السابعة من مرسوم صدر في ديسمبر 1990. وجرى إعلان المنطقة المنكوبة في ولاية «محافظة» ميلة، في قرار وزاري مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية في الحكومة الجزائرية. وفي وقت سابق، أجرى كل من وزير الداخلية، كمال بلجود، ووزيرة التضامن، كوثر كريكو، زيارة إلى ميلة لأجل متابعة الوضع.

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