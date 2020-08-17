سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على إحدى القرى بجيزان

المصدر: وام

أكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وأوضح الغامدي في بيان صدر اليوم بأنه نتج عن سقوط المقذوف تضرر منزلين متجاورين ومركبة إثر الشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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