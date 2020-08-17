خيرية أم القيوين تقدم 7 أطنان مواد غذائية لدعم لبنان

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أعلنت جمعية أم القيوين الخيرية عن تقديم مساعدة للشعب اللبناني، تتضمن 7 أطنان من المواد الغذائية، للتخفيف من معاناتهم، نتيجة الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وتسبب في أضرار بشرية ومادية جسيمة ودمار طال مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.

وتأتي المساعدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي تسعى دائماً إلى مد يد العون للأشقاء والاصدقاء، والتخفيف من معاناتهم، وقد وجه الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، إلى تقديم مساعدات عاجلة للشعب اللبناني، والوقوف على احتياجات ضحايا الانفجار.

وقال عيسى على بولحيول، مدير عام جمعية أم القيوين الخيرية، إن الجمعية أطلقت حملة تبرعات لمساعدة الشعب اللبناني، عبر قنواتها الرسمية في برامج التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك من خلال المندوبين المتواجدين في المراكز التجارية، لافتاً إلى إن المساعدات سيتم إيصالها للشعب بالتنسيق مع الهلال الأحمر الاماراتي.

وأضاف أن وقوف الامارات مع الشعب اللبناني يأتي تأكيداً على رسالتها الإنسانية والمحبة للخير، التي أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بهدف مساعدة الشعوب، ومد يد العون إلى المحتاجين، لافتاً إلى إن الامارات ستبقى سباقة في عطائها بفضل الله عزوجل.

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