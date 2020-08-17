الإمارات تنظّم العرس الجماعي الثالث في سقطرى بتأهيل 200 زيجة

المصدر: عدن - البيان

بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، نظّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، العرس الجماعي الثالث في سقطرى لنحو 200 زيجة، إذ عمّت الأفراح الأرخبيل اليمني، بمشاركة من المسؤولين المحليين ووجهاء القبائل وأهالي العرسان، وجمع غفير من سكان الأرخبيل.

وحضر الحفل، الذي أقيم بمدينة الشيخ زايد 1، ممثّل عن مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية ومديرو عموم المكاتب التنفيذية، والأعيان والشخصيات الاجتماعية في المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، فيما أحيت الفرق الشعبية الحفل، الذي تخللته قصائد شعر عبرت عن الفرحة، التي عمت سقطرى بزواج كوكبة جديدة من أبنائها.

وعلى هامش الحفل، نُظّم عرض لمنتجات سقطرى القديمة والزي التقليدي للرجال والنساء، بما يتمتع به من تراث أصيل وفريد، فيما تخللت الاحتفال مسابقات للهجن والقفز على الجمال، بمشاركة كبيرة لرعاة الإبل والشباب.

وثمّن زعيم مناطق نوجد، غانم الزحقي، دعم دولة الإمارات المستمر لشباب سقطرى، ومنها العرس الجماعي الثالث، الذي أدخل الفرحة في قلوب 200 شاب وشابة من مختلف مناطق وقرى الأرخبيل، لافتاً إلى أنّ كل السكان احتشدوا في هذا اليوم بمدينة الشيخ زايد 1 لمشاركة الشباب فرحتهم.

فرح وامتنان

وأعرب رئيس الاتحاد القبلي للشريط الساحلي الغربي، أحمد غالب بن يعقوب، عن فرحته بإقامة العرس الجماعي، وللمرة الثالثة في سقطرى على نفقة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤكداً أنّ دولة الإمارات خير سند لليمن في شتى المجالات. من جهته، قال فهمي علي إبراهيم الثقلي، أحد منظمي مهرجان نوجد الثقافي والتراثي: «بفضل الله ومكرمة دولة الإمارات تغمرنا فرحة غامرة برؤية إخوتنا في يوم عرسهم، وهذا الدعم ليس غريباً على دولة الخير والإنسانية».

في السياق، أعرب سامح أمين جمعان، أحد العرسان، عن بالغ سروره بإكمال زواجه، ضمن مجموعة من الشباب بمكرمة من دولة الإمارات، مشيراً إلى أنّه يعيش أجمل أيامه بعد تحقيق حلمه بإكمال دينه، فيما قدّم العريس عبدالله شونية، الشكر لدولة الإمارات على هذه المكرمة، مشيراً إلى أنّ هذه المكرمة الإماراتية ستوفّر للعرسان حياة اجتماعية أفضل، وتساعدهم على الاستقرار والرخاء.

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