إسرائيل تغلق منطقة الصيد في بحر غزة

المصدر: (القدس المحتلة - أ.ف.ب)

شن الجيش الإسرائيلي أمس، ضربات جوية جديدة وأغلق المنطقة البحرية لغزة ومنع بذلك صيادي السمك من العمل في البحر، بذريعة إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتجاه إسرائيل. وقالت «وحدة تنسيق العمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، إن المنطقة البحرية أغلقت فوراً حتى إشعار آخر. وأكدت إغلاق معبر كرم أبو سالم مستثنية بذلك إدخال المعدات الإنسانية. وأشار نقيب الصيادين إلى أنه لم يكن هناك إبلاغ بالقرار عن طريق الارتباط الإسرائيلي. أما الصياد محمد العاصي فقال، بقينا في البحر حتى الرابعة فجراً، كان الهدوء سيد الموقف إلى أن بدأ إطلاق النار».

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