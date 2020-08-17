وفيات بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بـ«كوفيد 19»

المصدر: (بيروت - أ.ف.ب)

توفي أربعة لاجئين فلسطينيين بفيروس «كورونا»، أمس، في لبنان الذي يشهد انتشاراً كبيراً للوباء، كما أفادت الأحد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، داعية إلى التزام التدابير الصحية في المخيمات. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في أوساط اللاجئين الفلسطينيين إلى ثمانية منذ بداية أزمة «كورونا» في لبنان نهاية فبراير كما قالت أونروا في بيان.

وأضاف البيان: «إن لم يتم التزام الوقاية ستخرج الأمور عن السيطرة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» معربة عن القلق من تفشي الفيروس على نطاق واسع في المخيمات المكتظة. ويقيم أكثر من 200 ألف فلسطيني في لبنان معظمهم تحت خط الفقر وفقاً للوكالة المكلفة إدارة المدارس، وتقديم مساعدة طبية لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

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