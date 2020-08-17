السماح بتأشيرات للبنانيين إلى فرنسا

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

تستأنف فرنسا إصدار التأشيرات للبنانيين «تضامناً» بعد الانفجار المدمر الذي هز بيروت في 4 أغسطس، وذلك بعد تعليق هذه الخدمة بسبب الأزمة الصحية في البلاد، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية. وأعلنت الخارجية الفرنسية «في أعقاب التفجيرات التي وقعت في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، قررت فرنسا، استثنائياً، استئناف النظر وإصدار التأشيرات للمواطنين اللبنانيين المقيمين في لبنان، من دون أي قيود بخلاف الشروط المعتادة لقبول الإقامة والسماح بالعودة لدخول أراضيها». وأشارت الوزارة إلى أن «بادرة التضامن هذه مع الشعب اللبناني تجري ضمن احترام صارم للمتطلبات الصحية» المرتبطة بوباء (كوفيد19)، موضحة أن «الأشخاص الذين يزيد عمرهم على 11 عاماً والقادمين من لبنان، البلد الذي ينشط فيه الفيروس، سيتعين عليهم الخضوع لاختبار الإصابة بالفيروس عند وصولهم إلى فرنسا»، وفي حال كانت النتيجة إيجابية، عليهم التزام الحجر لمدة أسبوعين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز