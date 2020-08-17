الراعي يدعو لانتخابات نيابية مبكرة

المصدر: (بيروت - رويترز)

دعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أمس، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان وتشكيل حكومة إنقاذ بدلاً من «الطبقة السياسية» الحاكمة وذلك بعد أن دفع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت بالبلاد في أتون الاضطرابات.

وقال الراعي في عظة أمس «لبنان اليوم يواجه أعظم الأخطار. ولن نسمح بأن يكون ورقة تسوية بين دول تريد ترميم العلاقات فيما بينها، على حساب آلام الشعب اللبناني». ودعا إلى «وجوب البدء فوراً بالتغيير، مسرعين إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، من دون التلهي بسن قانون جديد، وإلى تأليف الحكومة الجديدة».

وقال الراعي إن الشعب اللبناني يريد حكومة «تنقض الماضي بفساده الوطني والأخلاقي والمادي» وتطبق الإصلاحات، وأضاف «الشعب يريد حكومة إنقاذ لبنان لا إنقاذ السلطة والطبقة السياسية».

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