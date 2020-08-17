اقتتال داخلي بين ميليشيات الوفاق لفرض النفوذ في طرابلس

المصدر: بنغازي، طرابلس - البيان

كشف مصدر عسكري ليبي لـ «البيان»، عن أنّ تنظيم داعش الإرهابي، بدأ يتحرك من جديد في مناطق غرب وجنوب البلاد بتنسيق مع المخابرات التركية. وأضاف المصدر، أنّ نظام أردوغان يراهن على بث الفوضى في ليبيا من خلال الجماعات الإرهابية المحلية والمرتزقة، وكذلك المتطرّفين القادمين من منطقة الصحراء الكبرى، مشيراً إلى أنّ هدف الأتراك إطلاق يد داعش في البلاد. وأضاف: لوحظ خلال الأيام الماضية تحرك لعناصر التنظيم جنوب غرب البلاد وغرب طرابلس مثل صرمان وصبراتة والجبل الغربي. في الأثناء، أعلن مدير فرع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية بالمنطقة الجنوبية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، المقدم أسامة عثمونة، أن الدوريات الأمنية صدّت بالتعاون مع كتيبة خالد بن الوليد بالقوات المسلحة هجوماً لتنظيم داعش استهدف منطقة غدوة، جنوبي سبها كبرى مدن إقليم فزان. ورجّحت مصادر أمنية، أن تكون العناصر التي تم القضاء عليها، خطّطت لاستهداف منشآت نفطية في الجنوب، مع جماعات أخرى مرتبطة بالمخابرات التركية النشطة في دول الصحراء الكبرى.

وأوضحت المصادر، أن عناصر داعش تبادلوا إطلاق النار مع قوات الجيش الوطني التي داهمت وكرهم واستمرت في المقاومة، مشيرة إلى أنّ أحدهم قام بتفجير حزام ناسف كان يرتديه بعد فشل محاولته الفرار، ما أدى لانفجار قوي سُمع في مختلف أنحاء البلدة.

اقتتال ميليشيات

في الأثناء، شهدت ضواحي جنوب غرب طرابلس، أمس، اشتباكات في إطار معركة كسر العظم بين الميليشيات، حيث يتم تحشيد المقاتلين من قبل قوة الردع في مواجهة قوة الأمن العام. وقالت تقارير محلية، إنّ ما تسمى ميليشيات الردع وعدد من ميليشيات مصراتة وزوارة وتاجوراء مدعومة بالمرتزقة، حشدت آليات ثقيلة ودبابات في مناطق قرجي والدريبي وغوط الشعال، لإخراج ميليشيات عماد الطرابلسي من العاصمة في إطار الصراع على النفوذ.

خروق

كشف موقع إيتاميل رادار المتخصص في الرصد الجوي، إرسال تركيا ثلاث طائرات شحن عسكري إلى ليبيا في ظل استمرار أنقرة في انتهاكها القرارات الدولية بشأن الأزمة الليبية.

وقال الموقع، إن ثلاث طائرات شحن عسكري وصلت، الأحد، إلى مطار مصراتة غربي ليبيا، غادرت اثنتان منها بعد تفريغ شحنتيهما. وأضاف الموقع، أن الطائرة العسكرية الثالثة تتبع القوات الجوية التركية قد هبطت في مطار مصراتة الليبي قادمة من مطار غازي عنتاب التركي.

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