إعلامي لبناني يستقيل على الهواء ويعلن هجرته.. أنا قرفت منكن

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد 11 عاما من العمل في التلفزيون الرسمي اللبناني، أعلن الإعلامي وسيم عرابي في نهاية النشرة المسائية مغادرته تلفزيون لبنان موجها انتقادات شديدة للنخبة السياسية في البلاد والتي وصفها بأنها حوّلت الوطن إلى مقبرة للأحلام.

وفي ختام النشرة، وجه عرابي كلمة إلى المشاهدين عبر فيها عن أسفه للأخبار اللبنانية التي كان يغطيها خلال أكثر من عقد من الزمان والتي غلب عليها أخبار الحروب الداخلية والانفجارات والاغتيالات والتوترات على الحدود.

وقال عرابي: "في ختام هذه النشرة وكما تقول فيروز بالآخر في آخر ـ وهذه كانت آخر نشرة أطل فيها عليكم بعد 11 سنة كنت أطل فيها في هذه المحطة الوطنية."

بالاخر في آخر، انا فالل لأني قرفت منكن#لبنان pic.twitter.com/BAwUeSPqzi — wassim oraby (@wassimoraby) August 15, 2020

وأضاف وفقاً لسكاي نيوز عربية: "11 سنة كنت أغطي فيها أحداثا للأسف بأغلبها حزين كلها انطبعت بذاكرتي مثل كثر: انفجارات اغتيالات اعتداءات على الحدود جنوباً وبقاعاً وحروب داخلية وكل ما هو بين هذه المحطات."

وتابع الإعلامي اللبناني قائلا: "اليوم انتهى مشواري هنا ليس لأن المؤسسة استغنت عني لا، لكن لأني لم أعد أستطيع البقاء بأرض هي مقبرة للأحلام ، أنا لست تاركاً هذه الأرض نعم هذه الأرض ليس لأني لم أجد فرصة عمل، لكني لدي فرصة عمل واثنتان وثلاث."

واختتم عرابي ظهوره على تلفزيون لبنان بالقول: "أنا فالل لأني قرفت منكن أو بالأحرى لأني لم أجد وطناً، أنتم صنعتوه على قياسكن، في الختام أشكر من كل قلبي بكل شخص دعمني او لم يدعمني لأنهم الاثنان يجعلونني أقوى، على أمل كل اللي راحوا يرجع إلنا وطن كي نعود نعيش فيه بكرامة وليس بذل ولا نعود إليه رفاة فقط لندفن به".

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