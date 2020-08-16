زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب جنوب مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الإقليمى بأسوان والتابعة للمعهد، برئاسة الدكتور جاد القاضي السبت، هزة أرضية في منطقة بحيرة ناصر وعلى بعد 61 كم جنوب مدينة أسوان.

وكشف الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل،بحسب اليوم، أن الهزة بقوة 3.2 ريختر وتصنف بالهزة الصغيرة، وكانت على عمق 3.2 كم، مؤكدا أنه لم يشعر بها أحد لصغر حجمها وتأثيرها الضعيف.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة وليها أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل في كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطي ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

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