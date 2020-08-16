ترحيب سعودي وأمريكي بتصنيف ليتوانيا حزب الله «منظمة إرهابية»

المصدر: (الرياض - د.ب.أ)

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بتصنيف ليتوانيا لحزب الله منظمة إرهابية، ومنع دخول أفراد المنظمة لأراضيها. ونوهت الوزارة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أمس، بأهمية تلك الخطوة التي تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي لخطورة حزب الله على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. كما رحبت الولايات المتحدة بقرار ليتوانيا حظر دخول عناصر حزب الله أراضيها لمدة 10 سنوات. وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنّ ليتوانيا اتخذت خطوة مهمة بحظر أعضاء حزب الله من الدخول لأراضيها وتصنيفه منظمة إرهابية. وحضّ بومبيو شركاء الولايات المتحدة الأوروبيين أن يتبعوا ليتوانيا ويتخذوا خطوات تمنع حزب الله من تنفيذ عملياته في أوروبا.

وقررت ليتوانيا الخميس الماضي، حظر دخول أنصار حزب الله إلى أراضيها، لتكون بذلك أول دولة في منطقة البلطيق تتخذ مثل هذا الإجراء. وأرجع وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكفيسيوس القرار إلى أن حزب الله يستخدم طرقاً إرهابية تهدد أمن ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ودول أخرى.

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