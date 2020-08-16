نداء أممي إنساني لجمع 565 مليون دولار لمساعدة لبنان

المصدر: (نيويورك - أ.ف.ب)

أطلقت الأمم المتّحدة، نداء إنسانياً لجمع تبرّعات بقيمة 565 مليون دولار لمساعدة لبنان. وقالت المنظّمة في بيان، إنّها أطلقت نداء بهدف جمع ما قيمته 565 مليون دولار، بهدف مساعدة لبنان على الانتقال من الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة الفورية إلى التعافي وإعادة الإعمار، وفي نهاية المطاف نحو الانتعاش الاقتصادي. وأوضح البيان، أنّ هذه التبرّعات ستخصّص للمساهمة في جهود الأمن الغذائي، من خلال التوصيل الفوري للوجبات وحصص الإعاشة الغذائية وتوصيلها لتحقيق الاستقرار في إمدادات الحبوب الوطنية، من خلال إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة، وتوفير مجموعات علاج الإصابات والأدوية الأساسية، من خلال توفير النقود للمأوى للعائلات، التي تضررت منازلها وتمويل إصلاح المباني والمرافق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز